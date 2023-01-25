«التعليم» تحدد الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد فتح باب التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الفئات المسموح لها التقدم لامتحانات المصريين في الخارج

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:

- الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول بمصر ويرغبون في التقدم بامتحانات «أبناؤنا في الخارج» للفصل الدراسي الثاني، ويجب إرسال أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب.

- الطلاب الذين تعذروا عن التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول بامتحانات «أبناؤنا في الخارج»، لأي سبب من الأسباب ومازالوا متواجدين بالدولة خارج مصر، يتم اداء امتحانات التخلف عن الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوميا.

المستندات المطلوبة للتقديم لامتحانات المصريين في الخارج

- أصل استمارة التقدم للامتحان مرفقاً بها صورة من إقامة ولي أمر الطالب داخل الدولة المقيم بها الطالب، بالإضافة إلى أصول المستندات التالية:

- الصف الأول الابتدائي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى إقرار ولي الأمر يفيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.

- الصفوف من الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي: أصل شهادة الميلاد الرقم القومي، ولا يشترط اعتمادها من السفارة ولا توثيقها، وهذه الشهادة لا يتم استردادها بالإضافة إلى أصل بيان نجاح العام الماضي معتمد ومختوم من شئون الطلاب بالإدارة التعليمية، وإقرار من ولي الأمر يقيد بعدم التحاق الطالب بأي امتحانات أخرى سواء داخل الدولة أو في مصر.