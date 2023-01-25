«التعليم» تحدد الأعذار المرضية خلال امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات التقدم للطلاب المرضى لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وشروط قبول الإعذار المرضية والتغيب عن أداء الامتحانات، مشيرا إلى أنه إذا أقرت اللجنة الطبية المركزية بمديرية التربية والتعليم، أن إصابة الطالب تعوقه عن الكتابة بنفسه، يتم اتخاذ الأمور التالية.

عمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق

- تحديد المرافق بواسطة ولى أمر الطالب بالتعاون مع الإدارة التعليمية، على أن يكون المرافق في مستوى أدنى من الصف الثالث الثانوىة، وألا يكون من طلاب المدارس الرسمية لغات أو مدارس اللغات وذلك بالنسبة للمدارس التي تدرس باللغة العربية، على أن تقوم الإدارة التعليمية بعمل بطاقة تحقيق شخصية للمرافق وتلصق عليها صورته وتختم بخاتم الشعار من الإدارة التعليمية وفى حالة مخالفة ذلك تقع المسئولية على شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع ضرورة إخطار لجنة النظام والمراقبة بجميع المستندات الأصلية فور الانتهاء من تسجيل الحالة.

- لا يقوم المرافق بمساعدة الطالب في أداء الامتحان فى المواد التي تشمل رسومات هندسية أو رسومات توضيحية التي تتطلبها الإجابات.

- على المرافق كتابة ما يملى عليه فقط دون أى زيادة أو نقص ويقوم المرافق بإثباتها وفقا للهجاء الذي يسمعه .

حظر إجراء امتحانات بلجان خاصة للطالب المريض

وحددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات والمديريات والإدارات التعليمية ضرورة الالتزام بمراعاة الآتى :

-المديرية والإدارة التعليمية الموجود بدائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض هي الجهة المختصة بتحويله للجنة الطبية المركزية، ولا يجوز لأى مديرية أو إدارة تعليمية لا تقع في دائرتها لجنة سير امتحان الطالب المريض تحويله للجنة الطبية المركزية .

- محظور حظراً تاماً السماح لأى طالب مريض بأداء الامتحان بلجنة خاصة في أي مستشفى عام، فإذا كانت الحالة المرضية للطالب لا تمكنه من أداء الامتحان بلجنته، فعليه تقديم المستندات الطبية للإدارة التعليمية التابع لها لترفعها بدورها للإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر في الحالة المعروضة، فإذا ثبت تعذر أدائه الامتحان أصدرت قرارها بأحقيته في أداء الامتحان بالدور الثاني من نفس العام، مع الحصول على الدرجات الفعلية في المواد التي يصدر القرار بشأنها على أن يعتمد هذا القرار من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام .

- إذا استمر العذر سواء كان مرضياً أو خلافه بالدور الثاني لا يحتسب عام رسوب ولا يحتسب ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها ويسقط قيد الطالب من المدرسة في هذا العام .