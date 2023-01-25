«التعليم» تعلن مواعيد عقد مقابلات للمرشحين للعمل بلجان امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البرنامج الزمني لعقد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير ومراقبين أوائل لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بمحافظة القاهرة، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك في أطار الإجراءات التي تبذلها الوزارة استعداداً لبدء أعمال امتحانات الثانوية العامة.

إحالة المتخلفين عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، التنبيه على مديري الإدارات التعليمية التابعة للمديرية لإخطار المرشحين للحضور أمام اللجنة المشكلة لعقد المقابلات في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة ستتمّ أعمالها في تمام الساعة 10.

وأكّدت وزارة التعليم، أنَّه سيتمّ إحالة الذين تخلفوا عن إجراء المقابلات الشخصية للتحقيق بمعرفة المديرية وأفادتنا بنتيجة التحقيق أو عليهم التوجه إلى الإدارة العامة للامتحانات لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بهم واستلام إفادة لتقديمها للشئون القانونية.

مواعيد عقد المقابلات الشخصية للمرشحين بامتحانات الثانوية العامة

كما أكّدت وزارة التربية والتعليم، إحالة المنطبق عليهم شروط التسجيل وامتنعوا عن التسجيل للتحقيق بمعرفة المديرية والإفادة بنتيجة التحقيق، إذ يجب اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- يوم الأحد 5 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (روض الفرج وغرب مدينة نصر والمرج والمعصرة والبساتين ودار السلام والنزهة والشروق).

- يوم الإثنين 6 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (الزيتون وباب الشعرية والساحل والمعادي وحلوان والمستقبل وشرق مدينة نصر والتبين).

- يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (مصر القديمة والخليفة والمقطم ومصر الجديدة وسط القاهرة والقاهرة الجديدة والشرابية ومدينة السلام وشبرا).

- يوم الأربعاء 8 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (الوايلي ومنشأة ناصر وعين شمس والزاوية الحمراء والمطرية وحدائق القبة).

- يوم الخميس 9 فبراير 2023: الإدارات التعليمية المستهدفة (عابدين وغرب القاهرة وديوان المديرية والسيدة زينب).