المشرف الفني لمدرسة الخط العربي: «الطلاب بتيجي مخصوص علشان تتعلمه»

قال سعد غزال، المشرف الفني بمدرسة خليل أغا للخط العربي بمنطقة باب الشعرية، إن حضور حفل مئوية المدرسة بمثابة تكريما له، معتبرا أنه من بين المحظوظين نظرا لكونه شارك في الحفل الذي أقيم اليوم بمقر المدرسة للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيسها.

وأكد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، أن هدف المدرسة على مر العصور منذ تأسيسها، وحتى اليوم تخريج أجيال من الخطاطين لديهم القدرة على مواجهة الصعوبات التي أثرت سلبا علي فن الخط العربي وأفقدته بريقه: «المدرسة تختص بالحفاظ على الخط العربى من خلال تخريج أجيال تعشق فن الخط، ولا تهتم بالجانب المادي من تعليمه بقدر اهتمامها بالحفاظ على هذا الفن من الاندثار، وعلى الرغم من قلة العائد المادي من تعلم الخط العربي، إلا إنه لحد دلوقتي فيه مئات الطلاب المحبة له واللي بتيجي مخصوص علشان تتعلمه».

غزال: "الخطاط مهنته سامية لأنه يحافظ علي التراث"

سنوات عديدة قضاها «غزال» في خدمة الخط العربي، بعدما عين مدرسا له بذات المدرسة، محاولا خلال تلك السنوات أن يساهم في تخريج أجيال جديدة من الخطاطين لديهم القدرة على تطوير هذا الفن وحمايته من الإنهيار.

ويعتبر أن مهنته سامية كونها تخدم استمرار فن الخط العربي وتطويره بعد أعوام من التراجع بسبب سرعة وسائل الكتابة الحديثة في التعبير عن الأحداث، موجها عدة نصائح للطلاب: «علشان الطالب يتفوق لازم يكثر من التمارين ويداوم علي الكتابة ويشوف أعمال كبار الخطاطين ويقلدهم وكمان يراجع مع مدرس خط محترف يعرف أصول هذا الفن، كل الأمور دي لو تمت بشكل صحيح هنضمن استمرار المدرسة في تخريج أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على هذا الفن».