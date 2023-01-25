قناة الحياة تستعرض استمرار العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية دلجا بالمنيا

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا عن استمرار العمل بمحطة المعالجة الثنائية لمياه الصرف الصحي بالوحدة المحلية لقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا.

وقال التقرير: «على مساحة 10 أفدنة يتواصل العمل بمحطة المعالجة الثنائية لمياه صرف صحي الوحدة المحلية لقرية دلجا بالمنيا، ومحطة المعالجة الثنائية تعمل بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميا، وبلغت نسبة التنفيذ الإنشائي بالمحطة 60%».

المشروع عبارة عن مجموعة منشآت

وأوضح المهندس هاني شاكر، مدير مشروع محطة معالجة قرية دلجا بديرمواس، أن المشروع عبارة عن مجموعة منشآت تتكون من أكثر من مرحلة فالمرحلة الأولى تأتي المياه فيها من محطة الرفع وتدخل على المصافي؛ ثم أحواض تهوية ثم أحواض ترسيب ثم أحواض تركيز الحمأة ثم تجفيف الحمأة ثم تتم معالجة المياه، وتخلط بالكلور ثم تضخ لمصب فيه المياه المعالجة، وتستخدم في الزراعة وبعض النباتات والأخشاب ونستطيع من خلاها عمل إنتاجية ودخل أكثر».

مساحة المحطة 42 ألف متر مربع

وذكر المهندس محمود يوسف، استشاري مشروع محطة معالجة قرية دلجا ديرمواس، أن مساحة المحطة 42 ألف متر مربع، وتخدم 3 قرى بتوابعها، وخط الطرد يأتي من المحطة ويدخل من مدخل المصافي على مراحل وتنقي المياه من خلالها.

وبلغت التكلفة 288 مليون جنيه لإنشاء المحطة، ووفر العمل بها 300 فرصة عمل.