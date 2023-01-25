قناة الحياة تستعرض إنشاء أول مركز لتنمية الأسرة بقرية دلجا في المنيا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن استمرار العمل لإنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بالوحدة المحلية لقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

وقال التقرير: «العمل متواصل لإنشاء أول مركز لتنمية الأسرة والطفولة بالوحدة المحلية لقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس، والمقام على مساحة 1225 مترا مربعا بارتفاع طابقين، ويضم المركز حضانة ومركز تخاطب وعيادات علاج طبيعي وفصول محو أمية وورش تدريب مهني للنساء والفتيات وعيادة تنظيم أسرة».

المشروع على مساحة 1225 مترا

وأوضح المهندس باسم حلمي، استشاري مشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية دلجا بديرمواس، «نعمل في مركز تنمية الأسرة وانتهينا من 40% ونعمل حاليا بالتشطيبات، وهو على مسطح 1225 مترا، ويخدم الأسرة والأطفال لوجود حضانات ومراكز علاج طبيعي وتخاطب، وهو مركز تنمية بالنسبة للقرية ويخدم القرية وتوابعها».

تكلفة المشروع 12.4 مليون جنيه

وتبلغ تكلفة المشروع 12.4 مليون جنيه، كما يوفر المشروع 150 فرصة عمل، كما يخدم 130 ألف نسمة بقريتي دلجا وزعبرة و49 تابعا يستفيدون من مركز تنمية الأسرة والطفولة.