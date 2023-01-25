قناة الحياة تستعرض تقريرا عن إنشاء وحدة إطفاء في قرية دلجا بالمنيا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا عن استمرار العمل لإنشاء وحدة إطفاء بالوحدة المحلية لقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، على مساحة 300 متر.

وقال التقرير: «وحدة إطفاء قرية دلجا مقامة على مساحة 300 متر مربع بارتفاع طابقين، والوحدة تضم جراجا لسيارات الإطفاء وسكنا ومبنى إداريا للعاملين بالوحدة».

نشكر الرئيس السيسي على دعمه

ووجه المهندس محمد منير، استشاري مشروع وحدة إطفاء قرية دلجا بديرمواس، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير المشروع، قائلا: «نشكره على دعمه لينا وبدأنا المشروع من فترة وخلصنا مرحلة الخرسانة وحاليا في مرحلة المباني، وده ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وهو مشروع مفيد للبلد، وفيه أكتر من مشروع ضمن المبادرة في القرية مثل موقف السيارات والسوق».

وحدة الإطفاء تخدم قريتي دلجا وزعبرة و49 تابعا

وذكر التقرير: «وحدة الإطفاء تخدم قريتي دلجا وزعبرة و49 تابعا، كما أن 130 ألف نسمة يستفيدون من محطة الإطفاء، كما أن العمل بالوحدة وفر 100 فرصة عمل».