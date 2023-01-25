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إيساف يكشف تفاصيل ومكان حفل زفافه غدا

كتب:

أحمد حسين صوان
08:36 م | الأربعاء 25 يناير 2023
إيساف

إيساف

يستعد المطرب إيساف، للاحتفال بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، غدًا الخميس، بحضور الأهل والأصدقاء المُقربين له، حيث يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من العزوبية.

وقال إيساف، لـ«الوطن»، إنه يحتفل بعقد قرانه غدًا الخميس، داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة، ليستكمل بعدها ولمدة ساعتين الاحتفال بزفافه داخل أحد أماكن المناسبات بمدينتي.

وكان إيساف تعاون مؤخرًا مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، حيث طرح أغنية بعنوان «فيّا ميزة»، بمُشاركة المطربة أميرة سعيد والطفلة مايا ناصر، ليُعلن دعمه من خلالها لذوي القدرات الخاصة.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.