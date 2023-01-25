إيساف يكشف تفاصيل ومكان حفل زفافه غدا

يستعد المطرب إيساف، للاحتفال بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني، غدًا الخميس، بحضور الأهل والأصدقاء المُقربين له، حيث يأتي ذلك بعد سنوات طويلة من العزوبية.

وقال إيساف، لـ«الوطن»، إنه يحتفل بعقد قرانه غدًا الخميس، داخل أحد المساجد الكبرى بالقاهرة الجديدة، ليستكمل بعدها ولمدة ساعتين الاحتفال بزفافه داخل أحد أماكن المناسبات بمدينتي.

وكان إيساف تعاون مؤخرًا مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، حيث طرح أغنية بعنوان «فيّا ميزة»، بمُشاركة المطربة أميرة سعيد والطفلة مايا ناصر، ليُعلن دعمه من خلالها لذوي القدرات الخاصة.