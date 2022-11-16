إيساف يدعم أصحاب الهمم بأغنية «فيا ميزة» 

يستعد الفنان إيساف، لتسجيل أغنية جديدة، اليوم، تحمل عنوان «فيّا ميزة»، بالتعاون مع مؤسسة ذات للأعمال الخيرية، من أجل دعم ذوي القدرات الخاصة، ويشاركه الغناء المطربة أميرة سعيد، والطفلة مايا ناصر.

طرح أغنية فيا ميزة يوم 25 نوفمبر

ومن المقرر أن يطرح إيساف أغنية «فيّا ميزة»، في مهرجان مؤسسة ذات، يوم 25 نوفمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة المعادي، وسيتم تكريم اسم الفنان الراحل أمين العسال، بالإضافة إلى تكريم عدد من النماذج المؤثرة في دعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

دعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة

وقالت إيناس جاد رئيس مؤسسة ذات، في بيانٍ صحفي، أن الهدف من إقامة الحفل هو دعم الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، وتقديم الدعم النفسي لأسر هؤلاء الأطفال أصحاب الهمم؛ من أجل تخفيف الأعباء التي يتحملونها من تنمر، والأكيد على أن ذوي القدرات جزء أصيل في المجتمع.

وأشارت إيناس جاد، إلى أن مؤسسة ذات نظمت من قبل أول عرض أزياء كامل من ذوي الإحتياجات الخاصة، والذي أقيم في مدينة الغردقة بمشاركة بيوت أزياء سورية ومصرية، بالإضافة إلى إقامة أول مسابقة ملكات جمال من ذوي الهمم، وكانت سفيرة الحملة الفنانة نورهان، بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والفنان حسن فؤاد، ولفيف من رجال الدين والسياسة والتنفيذيين بالمحافظة.