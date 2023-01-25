«تعليم الجيزة»: امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية لم يخرج عن الكتاب المدرسي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بيانا بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وصعوبة السوائل الخامس الفقرة (أ).

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة، أنه حرصا على إظهار الحقائق لأولياء الأمور وعدم وجود أخطاء مراعاة للشفافية والمصداقية، فأن السؤال الخامس بالامتحان موجود بالكتاب المدرسي «كتاب الأنشطة والتدريبات» صفحة 27.

وشددت على أن الامتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي، الذي يعد الأساس في التقييم.