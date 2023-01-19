تعليم الجيزة: تقليل أعداد الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية «عام - لغات»، للفصل الدراسي الأول، المقررة يوم السبت المقبل، وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن اجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ 205491 طالبا وطالبة، مقسمين على 688 لجنة ولجنتين للحالات الخاصة، مع تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

التنسيق مع مديرية أمن الجيزة

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، مؤكداً على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً في اللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا

وشدد سلومة على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذِ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، وشدد على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه