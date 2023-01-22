وكيل «تعليم الجيزة» يتفقد لجنة الشهادة الإعدادية بمستشفى 57357

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية «نصف العام»، داخل لجنة مستشفى 57357 والتي تضم 3 طلاب بإدارات «أبو النمرس، العجوزة، بولاق الدكرور»، التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفى.

ونقل مدير تعليم الجيزة، رسالة حب وتقدير اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفى متمنيا لهم السلامة والشفاء العاجل، موجهًا المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. الأسئلة من المنهج

والتقى مدير تعليم الجيزة بالطلاب وأولياء الأمور الطلاب للاطمئنان على حالتهم الصحية كما تواصل محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بأبنائه الطلاب فضلا عن تواصله مع إدارة المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأكد «سلومة»، أن اسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج عن الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوى بشأنها.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي

وأصدر تعليمات إلى الملاحظين في امتحانات الصف الثالث الإعدادي بتوفير الجو الهادئ للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، كما قام سلومة بتقديم هدايا للطلاب مقدمة من مجلس الآباء والأمناء تَحفيزًا وتشجيعا لهم.