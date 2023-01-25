مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق لقناة الحياة: ثمرة المشروعات القومية الكبرى ظهرت في عهد الرئيس السيسي

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية الأسبق، إن هناك تعاونا إستراتيجيا بين مصر والهند، لافتا إلى أن مصر أصبحت لديها بنية تحتية كبيرة، مؤكدا أن ثمرة المشروعات القومية الكبرى ظهرت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدولة المصرية بدأت تستعيد قدراتها

وأضاف محمد الغباري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية بدأت تستعيد قدراتها، ودخلت في التعاون الإستراتيجي بقلب، من حيث التصنيع والمصالح المشتركة أو التعاون في مواجهة الإرهاب.

الهند تحتاج مصر كسوق

وأشار الغباري، إلى أن الهند تحتاج مصر كسوق وكذلك مصر تحتاج إلى الهند، حيث أن التبادل التجاري سيكون على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الهند من أكبر دولة تقوم بعمل برامج للتكنولوجيا، موضحا أن التعاون مع الهند مثمر وسنشهد تقدم كبير بإذن الله، مؤكدا أن الأيام المقبلة سنجني خلالها الثمار بإذن الله.