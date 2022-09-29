8 شروط مهمة للتعيين في وظيفة حكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية

يسعى العديد من المواطنين إلى الاتحاق بالوظائف الحكومية المختلفة، لما لها من مميزات متعددة، وعمل القانون على تنظيم عملية الالتحاق بوظيفة حكومية، حيث حدد في طياته بعض الشروط لابد من توافرها في المواطن الذي يرغب في الالتحاق بالوظيفة، وفي السطور التالية، توضح «الوطن» الشروط اللازمة من أجل الاتحاق بوظيفة حكومية.

الجنسية المصرية

قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، حددت 8 شروط يجب توفرها حتى يتسنى للمواطن أن يتعين في الوظائف الحكومية المختلفة، أول هذه الشروط الـ8 أن المتقدم للوظيفة مصري الجنسية أو حاصل على جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

ولفتت إلى أن من شروط التعيين في وظيفة حكومية هي أن يكون الشخص المتقدم للوظيفة محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بإحدى العقوبات المقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مؤكدة أن ذلك في حال لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

شروط التعيين في وظيفة حكومية

وقالت المقدم: «من الأمور التي تعيق تعيين المواطن في الوظائف الحكومية، هي أن يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، إذا لم تمضِ على صدوره أربع سنوات كحد أدنى»، وأضافت: « كما يجب إثبات أنه يتمتع بلياقته صحية تناسب طبيعة الوظيفة، ويتم التأكد من ذلك عبر شهادة تصدر من المجلس الطبى المختص».

كما لفتت إلى ضرورة أن يكون الموظف مستوفيًا لكافة اشتراطات شغل الوظيفة، وأن يتمكن من اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وأكدت أن من الشروط الضرورية حتى يتمكن الموظف من الاتحاق بالوظيفة الحكومية هي ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا، ومن يكون عمره أقل من ذلك فلن يقبل في الوظيفة.