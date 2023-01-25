90 سيدة تقدم منتجاتها بأكبر معرض للمنتجات اليدوية بالغردقة (صور)

تستضيف مدينة الغردقة أكبر معرض للمنتجات الحرفية اليدوية بالممشى السياحي، لعرض التراثية بمدن حلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة بمشاركة 90 سيدة من مختلف مدن المحافظة ومن المقرر أن يستمر حتى 31 يناير الجاري، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

معرض أيادي مصرية في الغردقة

أشارت هويدا عبد الحميد، مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة في بيان صحفي اليوم، أنه تقرر إقامة معرض للمنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بالممشى السياحي، ويضم المعرض سيدات من مدن حلايب وشلاتين ورأس غارب والغردقة والأسر التسويقية بالمحافظة والمجلس القومي للمرأة ولجنة سيدات أعمال الغرفة التجارية بالبحر الأحمر.

معرض الأيادي المصرية بمشاركة 90 سيدة

وأكدت أن المعرض نفذته إدارة الإنتاج بمحافظة البحر الأحمر بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي بإقامة معرض للسيدات أصحاب الحرف اليدوية بالغردقة بمشاركة 90 سيدة لعرض منتجاتهن وفتح أسواق جديدة لهن، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التضامن الاجتماعي، في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تهتم بالأسرة بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

سكرتير مساعد البحر الأحمر يتفقد معرض أيادي مصرية

وتفقد اللواء أحمد مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر مساء اليوم الأربعاء، معرض أيادي مصرية، ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، يرافقه هويدا عبد الحميد، مدير إدارة الإنتاج بديوان عام المحافظة والتنسيق مع أصحاب الحرف اليدوية بشأن المعروضات.