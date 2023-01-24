رجال الشرطة يوزعون الورود والشيكولاتة على المواطنين في شوارع الغردقة

قام عدد من رجال الشرطة في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بتوزيع الورود والشيكولاتة على المواطنين من قائدي السيارات بالشوارع والميادين، احتفالا بالذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية.

احتفالات بعيد الشرطة

وأطلقت إحدى شركات نقل الركاب الجماعي بالغردقة، مبادرة للسفر رجال الشرطة مجانا، احتفالا بعيد الشرطة وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم.

وتبادل المواطنين ورجال الشرطة التهاني أثناء توزيع الورود والشيكولاتة على قائدي السيارات والمارة في الكمائن الثابتة والمتحركة، احتفالا بعيد الشرطة بالغردقة، وسط حالة من السعادة.

مبادرة نقل رجال الشرطة مجانا

وأطلقت إحدى شركات نقل الركاب الجماعي بالغردقة مبادرة للسفر مجانا لرجال الشرطة في حافلات النقل الجماعي بين الغردقة ومحافظات القاهرة والصعيد تزامناً مع احتفالات عيد الشرطة، وذلك تقديراً لرجال الأمن وتضحياتهم لحفظ الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

استعدادت أمنية مكثفة

وشهدت مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء، استعدادت أمنية وتكثيف الخدمة الثابتة والمتحركة وتكثيف أفراد الخدمة المترجلة في الشوارع والميادين والمنشآت السياحية.