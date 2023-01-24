فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في الغردقة غدا للصيانة.. 5 ساعات

تشهد مدينة الغردقة، غدا الأربعاء، انقطاع الكهرباء في 4 مناطق، وذلك لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، وإعادة توزيع الأحمال، بواسطة فرق الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، عبر الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق مختلفة بمدينة الغردقة غدا، وذلك عن عمارة فكري عبده وبنزينة موبيل ومبنى بدر بارك ومحال الشاليهات بالغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب فصل التيار الكهربائي وموعد عودته

وأكد مسؤلو شركة الكهرباء بالغردقة لـ«الوطن»، أن سبب فصل التيار الكهربائي هو إجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، على أن يعود التيار للمناطق المتأثرة فور انتهاء فرق الصيانة من عملها.