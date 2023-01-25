الآلاف يتوافدون على معرض «أهلا رمضان» في بورسعيد.. تخفيضات كبيرة على السلع

توافد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، على معرض «أهلا رمضان» بمقره في بازار بورسعيد الجديد، الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ودكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

سعر الدجاجتين 100 جنيه

وشهد معرض أهلا رمضان بورسعيد، تخفيضات كبيرة على الأسعار جذبت إليه المواطنين، حيث يبلغ سعر الدجاجتين 100 جنيه فقط، وكيلو صدور دجاج مخلية بانيه 120 جنيها بدلا من 160 جنيها، وكيلو الأرز 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها، وكيلو السكر 14.5 بدلا من 19 جنيها، وكيس المكرونة 8 جنيات بدلا من 10 جنيهات، وزجاجة خل 5 جنيه بدلا من 10 جنيهات، وعلبة صلصلة 9 جنيه بدلا من 13 جنيها، وجبنة مثلثات 12.5 جنيه بدلا من 14 جنيها، وزجاجة لبن لتر المراعي 27 جنيها بدلا من 32 جنيها.

زجاجة الزيت ب33 جنيها

كما تُباع بالمعرض زجاجة زيت 700 جرام بـ33 جنيها بدلا من 40 جنيها، وزجاجة زيت قلي لتر 45.5 جنيه بدلا من 54 جنيها، وعلبة سمن 700 جرام 37 جنيها بدلا من 50 جنيها، و10 كيلو أرز 150 بدلا من 175 جنيها، وكيلو دقيق 17 جنيها بدلا من 20 جنيها، وكيلو عدس 38 جنيها بدلا من 45 جنيها، وفاصوليا 29 جنيها بدلا من 44 جنيها، ولوبيا 28 جنيها بدلا من 48 جنيها، وزبيب 60 جنيها بدلا من 80 جنيها.

تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين

ومن جانبه، أكد محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن الإقبال على المعرض كبيرا، حيث شهد المعرض منذ افتتاحه مساء الأمس حتى اليوم توافد الآلاف من المواطنين، وذلك دليلًا على وجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين أقل من مثيلتها بالأسواق، مشددًا على أن هناك رقابة صارمة على المعرض لمتابعة الأسعار وضمان جودة السلع وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

غرفة عمليات لمراقبة المعرض

وأشار إلى أنه تم وضع أرقام غرفة عمليات الغرفة بكافة أقسام المعرض لتلقي أي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات من المواطنين، والتعامل معها على الفور.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، حيث يوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع، مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.