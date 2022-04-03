معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد: «البطاطس بـ5 جنيه والطماطم بـ8»

شهد معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد إقبالًا من أهالي المحافظ لتنوع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بباقى الأسواق الأخري

إقامة معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد

يُقام معرض أهلًا معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد داخل سوق البازار الجديد فى حي العرب، وهو أحد الأسواق المتطورة بديل للأسواق العشوائية.

ويُقام معرض أهلًا رمضان 2022 في بورسعيد داخل السوق على مساحة 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا، ويوفر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وياميش رمضان والأرز والزيت والدقيق والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والعصائر، إضافة لمنتجات أخرى غير غذائية منها العطور والمنتجات البلاستيكية وغيرها.

أسعار السلع الغذائية فى معرض أهلًا رمضان 2022

تناسب أسعار معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد مختلف الفئات الإقتصادية من المواطنين، ويتميز السوق بتنوع وجودة وإنخفاض السلع المعروضة التى يحتاجها المواطنين مقارنة بباقى الأسواق ببورسعيد.

وتعرض «الوطن» قائمة بأسعار السلع الغذائية فى معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد، كالتالي:

كيلو الأرز 10 جنيهات

زيت بريمو 700 ميللى 21 جنيهًا

كيلو السكر 10 جنيهات

كيس مكرونة 5 جنيهات وعرض خمسة أكياس بـ20 جنيهًا

سمن أميرة 30 جنيهًا

2 علبة صلصلة 15 جنيهًا

علبة تونة قطع 20 جنيهًا

علبة تونة مفتتة 11 جنيهًا

بلح السكوتي 20 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا

عصير معلبات حجم عائلى 8 جنيهات

تمر هندي 15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا

أسعار اللحوم والدواجن فى معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد

شهد معرض أهلًا رمضان 2020 فى بورسعيد أنخفاض فى أسعار اللحوم والدواجن، وننشر قائمة بأسعار منتجات اللحوم والدواجن:

لحمة عمود 80 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات

كبده 35 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا

بط 46 جنيهًا

فرخة كيلو ونصف 65 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا

فرخة كيلو و100 جرام 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا

فراخ بانيه 70 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه

شيش طاووك 60 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا

أوراك دجاج 35 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا

أسعار الخضروات والفاكهة فى معرض أهلًا رمضان

تختلف أسعار الخضروات والفاكهة يوميًا لكن يحرص معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد على بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالأسواق

سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات

كيلو البازنجان 6 جنيهات

كيلو البسلة 10 جنيهات

كيلو الفول الحريتى 5 جنيهات

كيلو الخيار 12 جنيهًا

كيلو البصل الأبيض 2 جنيه

كيلو فلفل أحمر رومي 25 جنيها

كيلو الفاصوليا 20 جنيهًا

3 كيلو برتقال 10 جنيهات

كيلو تفاح أصفر 25 جنيهًا

كيلو تفاح أحمر 15 جنيهًا

كيلو جوافة 12 جنيهًا

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على توافر كافة السلع الغذائية فى المعرض بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التجارية الأخري، مشيرًا إلى أن معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد يستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك.