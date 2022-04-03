معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد: «البطاطس بـ5 جنيه والطماطم بـ8»
كتب:
هبة صبيح
03:17 م | الأحد 03 أبريل 2022
معرض أهلا رمضان ببورسعيد
شهد معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد إقبالًا من أهالي المحافظ لتنوع السلع وجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بباقى الأسواق الأخري
إقامة معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد
يُقام معرض أهلًا معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد داخل سوق البازار الجديد فى حي العرب، وهو أحد الأسواق المتطورة بديل للأسواق العشوائية.
ويُقام معرض أهلًا رمضان 2022 في بورسعيد داخل السوق على مساحة 1500 متر مربع، ويضم أكثر من 36 منفذًا، ويوفر احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وياميش رمضان والأرز والزيت والدقيق والدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والعصائر، إضافة لمنتجات أخرى غير غذائية منها العطور والمنتجات البلاستيكية وغيرها.
أسعار السلع الغذائية فى معرض أهلًا رمضان 2022
تناسب أسعار معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد مختلف الفئات الإقتصادية من المواطنين، ويتميز السوق بتنوع وجودة وإنخفاض السلع المعروضة التى يحتاجها المواطنين مقارنة بباقى الأسواق ببورسعيد.
وتعرض «الوطن» قائمة بأسعار السلع الغذائية فى معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد، كالتالي:
كيلو الأرز 10 جنيهات
زيت بريمو 700 ميللى 21 جنيهًا
كيلو السكر 10 جنيهات
كيس مكرونة 5 جنيهات وعرض خمسة أكياس بـ20 جنيهًا
سمن أميرة 30 جنيهًا
2 علبة صلصلة 15 جنيهًا
علبة تونة قطع 20 جنيهًا
علبة تونة مفتتة 11 جنيهًا
بلح السكوتي 20 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا
عصير معلبات حجم عائلى 8 جنيهات
تمر هندي 15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا
أسعار اللحوم والدواجن فى معرض أهلا رمضان 2022 فى بورسعيد
شهد معرض أهلًا رمضان 2020 فى بورسعيد أنخفاض فى أسعار اللحوم والدواجن، وننشر قائمة بأسعار منتجات اللحوم والدواجن:
لحمة عمود 80 جنيهًا بدلًا من 110 جنيهات
كبده 35 جنيهًا بدلًا من 55 جنيهًا
بط 46 جنيهًا
فرخة كيلو ونصف 65 جنيهًا بدلًا من 80 جنيهًا
فرخة كيلو و100 جرام 45 جنيهًا بدلًا من 60 جنيهًا
فراخ بانيه 70 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه
شيش طاووك 60 جنيهًا بدلًا من 95 جنيهًا
أوراك دجاج 35 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا
أسعار الخضروات والفاكهة فى معرض أهلًا رمضان
تختلف أسعار الخضروات والفاكهة يوميًا لكن يحرص معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد على بيع الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من الأسعار المعروضة بالأسواق
سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات
كيلو البازنجان 6 جنيهات
كيلو البسلة 10 جنيهات
كيلو الفول الحريتى 5 جنيهات
كيلو الخيار 12 جنيهًا
كيلو البصل الأبيض 2 جنيه
كيلو فلفل أحمر رومي 25 جنيها
كيلو الفاصوليا 20 جنيهًا
3 كيلو برتقال 10 جنيهات
كيلو تفاح أصفر 25 جنيهًا
كيلو تفاح أحمر 15 جنيهًا
كيلو جوافة 12 جنيهًا
وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على توافر كافة السلع الغذائية فى المعرض بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق التجارية الأخري، مشيرًا إلى أن معرض أهلًا رمضان 2022 فى بورسعيد يستمر حتى منتصف شهر رمضان المبارك.