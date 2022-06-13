حسن البلاسي مخرج مسلسل «ملف سري» يعلن دخول والده غرفة العمليات

كشف حسن البلاسي مخرج مسلسل «ملف سري»، الذي عرض داخل السباق الرمضاني الماضي، عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وكتب حسن البلاسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والدى داخل غرفة العمليات.. الرجاء الدعاء له».

الجمهور ونجوم الوسط الفني يدعون لوالد حسن البلاسي

وتوالت التعليقات على منشور حسن البلاسي، من أبرزهم الفنان محمد رشاد الذي حرص على الدعاء لوالده، قائلا: «ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة يا حبيبي بإذن الله»، وجاء متابع آخر قائلا: «شفاه الله وعافاه أسأل الله العظيم ان يشفيه شفاء لايغادره سقما ولا ألما اللهم أمين يارب العالمين».

تفاصيل آخر عمل فني للمخرج حسن البلاسي

وعرض مسلسل «ملف سري» خلال شهر رمضان الماضي، وكانت تدور أحداثه حول القاضي يحيى عز الدين الذي وكلت إليه مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية، المتورطة في قضايا الفساد، ويدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض مغامرة خطيرة.

أبطال مسلسل «ملف سري»

وشارك في بطولة المسلسل هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، دينا، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبد العزيز، صبا الرافعي، كارولين عزمي.