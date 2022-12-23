حلمي عبدالباقي يهدي رنا رئيس أغنية في خطبتها «صور»

أهدى المطرب حلمي عبدالباقي أغنية للفنانة رنا رئيس وخطيبها يسري علي، في حفل الخطبة المقام حاليًا بمنطقة الشيخ زايد، بحضور أفراد أسرتيهما وعدد من أصدقائهما المقربين.

ودخلت رنا رئيس في وصلة رقص مع خطيبها على نغمات أغاني المطرب عمرو دياب، فيما بدت مشاعر السعادة على الفنانة كارولين عزمي التي رافقت العروس منذ انطلاق الحفل باعتبارها واحدة من صديقاتها المقربات داخل الوسط الفني.

خطيب رنا رئيس يعترف بحبه لها على الهواء

وتقدم «علي» لخطبة رنا رئيس أثناء حلول الأخيرة ضيفة على برنامج «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على فضائية cbc، حيث أعربت الفنانة عن سعادتها بتحقق حلمها أثناء استضافتها في البرنامج التي كانت تُمني نفسها في الظهور من خلاله منذ سنوات طويلة.

«حدث بالفعل» آخر أعمال رنا رئيس

وفي سياق مختلف، يُعد مسلسل «حدث بالفعل» للمخرج محمد هشام الرشيدي بمثابة آخر الأعمال التي انتهت رنا رئيس من تصويرها، حيث تدور أحداثه في إطار حلقات منفصلة حول الأمراض النفسية، ويغلب عليها طابع التشويق والإثارة.

ويُشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين، على مدار الحلقات المنفصلة، منهم ماجد المصري، وغادة عبد الرازق، وسينتيا خليفة، وأحمد عبد الله محمود وبسنت حاتم وبسمة وشيماء الشريف وخالد أنور وشريف حافظ وآخرين، من تأليف فادي النجار، وإخراج محمد هشام الرشيدي.