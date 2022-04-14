مادلين طبر: حسن البلاسي أجاد مشاهد الأكشن في مسلسل ملف سري

تشارك الفنانة مادلين طبر في مسلسل ملف سري، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي 2022، إذ تجسد دور «إلهام النجار» وهي رئيسة تحرير إحدى المجلات ووالدة المستشار يحيى عز الدين، الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة.

مادلين طبر تعبر عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل

وأعربت مادلين طبر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل ملف سري، والنجاح الكبير الذي حققه، كما كشفت عن كواليس مشاركتها في العمل، قائلة: «أسعفني حظي هذا العام أن المنتج ريمون مقار اختارني لدور الصحفية ورئيسة التحرير، وحقق لي فرحة أن أقوم بدور كنت أتمناه بعد تخرجي من كلية الصحافة ومارست المهنة بالفعل وأنا على مقاعد الدراسة».

وأضافت «طبر» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها قامت بالفعل بدور الأم كثيرًا من قبل وتلك ليست المرة الأولى، ولكنها خلال أحداث مسلسل ملف سري، تقدم شخصية الأم بطريقة جديدة، وغير تقليدية فهي صاحبة قرار وشخصية فاعلة في مجتمعها، كما أن تعليمها وثقافتها يساعدانها على دعم أبنائها وتقديم النصائح لهم، متابعة أن قصة المسلسل تركز على أن الإعلام والصحافة كان لهما دورًا بارزًا في محاربة الفساد بجانب الشرطة والجيش والقضاء، لذلك كانوا مستهدفين من قبل عناصر الفساد.

طبر: هاني سلامة فنان راقي يمتلك موهبة كبيرة

وتابعت «طبر»: «مسلسل ملف سري مسلسل اجتماعي يقارب السياسة وليس سياسي بحت، وأن الخطوط الدرامية التي يحتويها كانت عام 2013، بالإضافة إلى تركيزه الأكبر على التداعيات والصدمات السياسية التي تعرضت لها الأسرة المصرية في تلك السنة، والتي كانت مؤثرة وغنية بالأحداث».

كما أشادت «طبر» بتعاونها مع النجم هاني سلامة خلال أحداث العمل، مشيرةً إلى أنه فنان راقٍ ومتواضع ويمتلك موهبة كبيرة جدًا، كما أنها استمتعت بالتمثيل معه، وأضافت أن المخرج حسن البلاسي أجاد تقديم مشاهد الأكشن خلال أحداث المسلسل، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور، بالإضافة إلى أن هذا النوع من الأعمال الدرامية مهم لمساعدة العهد الاستثنائي في التوعية وشرح خطورة ما حدث في ذلك الوقت، على حسب قولها.