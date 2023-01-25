رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج برقم الجلوس

انتهت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بمحافظة سوهاج، بامتحان الدراسات الاجتماعية الذي استمر لساعتين، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الإعدادي، على أن يبدأ التصحيح مباشرة عقب انتهاء الامتحانات وفقا لتصريح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ «الوطن»

موعد تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج

أوضح وكيل تعليم سوهاج، أنه سيتم تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة والقيام بأعمال الرصد والتجميع في 11 إدارة تعليمية، حتى تنتهي أعمال الكنترول وتعتمد النتيجة من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعلن النتيجة عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج وذلك برقم الجلوس، والاسم الرباعي للطالب والإدارة التعليمية، من هنا ثم يتم توزيع النتيجة على المدارس بالإدارات التعليمية.

عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي بسوهاج

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج هذا العام بلغ 88 ألفا و691 طالب وطالبة، في 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.