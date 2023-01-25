محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا رمضان في غرب المدينة بخصومات تصل لـ30%

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، معرض أهلا رمضان بغرب المدينة بجوار دوار دوران الـ47، للسلع والمواد الغذائية، بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجاريه، ويضم 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، يحتوي كل أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات.

افتتاح معرض أهلا رمضان غرب مدينة كفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، وتوفير السلع الغذائية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة وافتتاح معارض أهلا رمضان على مستوي المحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وتفقد «المحافظ» المعرض وكل المنتجات والسلع الغذائية المعروضة، والتقى بالمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروض من السلع، ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ، لحرصهم على توفير السلع بأنواعها، بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى، كما وجه محافظ كفر الشيخ العارضين، بالمزيد من التخفيضات.

توفير كل السبل للمواطنين

ووجه اللواء جمال نور الدين، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالاسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح معارض أهلا رمضان بفوه والحامول وبلطيم وسيدي غازي وسيدي سالم، وجار افتتاح المعارض في كل مدن المحافظة، إضافة لفتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كل مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة كفر الشيخ، وجار افتتاح باقي المعارض خلال الأسبوع القادم.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجا والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.