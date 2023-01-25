ضخ سلع غذائية في معارض «أهلا رمضان» بقرى ومدن الدقهلية.. تخفيضات بالجملة

تستعد محافظة الدقهلية من أجل افتتاح معارض «أهلا رمضان» بالمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، بمعارض السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مناسبة تخفيفا للعبء عنهم، على أن يتم إقامة تلك المعارض بجميع مدن وقرى المحافظة، وتشجيع جميع المبادرات المجتمعية التي تسعى لتوفير السلع بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

قال المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في بيان صحفي، إنه تمت متابعة أعمال التجهيز والإعداد لافتتاح معرض « أهلا رمضان » بالمدينة بالتعاون مع الشركات والمحلات الكبرى بمنية النصر أمام مجلس المدينة، لعرض مستلزمات الشهر الكريم من المواد الغذائية والسلع الرمضانية، وذلك بأسعار مخفضة تيسيرا على الأهالي وتوفير احتياجاتهم من السلع.

إعداد خيمة معرض «أهلا رمضان» في دكرنس

وأكدت الدكتورة آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، أنه تمت متابعة جاهزية وإعداد خيمة معرض «أهلا رمضان» تمهيدا لافتتاحه الخميس المقبل، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تلبية لمطالبهم واحتياجاتهم.

معرض أهلا رمضان في السنبلاوين جاهز للافتتاح

وقال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إنه تمت متابعة التجهيزات النهائية لمعرض « أهلا رمضان»، استعدادا لافتتاحه حيث يجرى حاليا فرش أماكن التجار والعارضين بمعرض أهلا رمضان بالمدينة، الذي سيكون جاهز للافتتاح خلال ساعات لتقديم جميع السلع الغذائية واحتياجات الأسر بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين، بالتنسيق مع قطاع التموين لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

تنسيق كامل مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة

وذكرت محافظة الدقلهية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الغرفة التجارية ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتوسع في إقامة معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع التموينية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتقديم عروض مميزة للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم وذلك في إطار جهود الدولة وحرص المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية وكافة السلع الأساسية وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.