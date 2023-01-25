أول ظهور لأسرة الفائز بمليون جنيه من البريد: هساعد كل محتاج

«أنا قلبي مخطوف وفرحتي كبيرة بالمليون جنيه وعارف أن ربنا بيعوضني خير وهساعد كل محتاج منهم».. هكذا عبر «عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم محمد» من قرية «منسافيس» مركز أبو قرقاص بمحافظة المينا، عن فرحته الكبيرة في أول ظهور له مع أسرته بعد إبلاغه من المسؤولين في هيئة البريد المصرية بأنه الفائز في السحب السنوي لهيئة البريد المصري بمبلغ مليون جنيه خلال مبادرة الهيئة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، ولتشجيع عملائها علي الادخار.

عبد الله يحكي اللحظات الأول للفوز بمبلغ مليون جنيه

«اعتقدت أني أتعرض لمحاولة نصب إلكتروني لما اتصل بي مسئولين بالهيئة يخبروني بالجائزة، مصدقش، وقفلت التليفون واتصلوا تاني ليؤكدوا لي أنني الفائز في السحب» هكذا عبر عبد الله، عن اللحظات الأولي لعلمه بالفوز بمبلغ مليون جنيه، من هيئة البريد المصرية مؤكدا أنه سعيد وأسرته بالفوز بهذه الجائزة.

عبد الله: ربنا بعت لي الجائزة لأني محتاجها

فرحة كبيرة داخل منزل عبد الله في قرية «منسافيس» محافظة المنيا ويجمع حوله زوجته وأطفاله الأربعة الذين أنجبهم منذ زواجه عام 2005، وقال: «الحمد لله ربنا بعت لي الجائزة لأني أستهالها من عند ربنا، وأنا ماشي بالحلال وبحب الخير للناس كلها.

وعن أول شيء يفعله بعد الحصول على المبلغ، أكد عبد الله أنه سيقيم ليلة لأهل الله ويذبح الذبائح لأهالي قريته ويعزم فيها الفقراء جميعا ويعطي الزكاة لكل محتاج.

وأوضح أن ربنا عوضه عن أمانته والبعد عن الحرام، وآخر موقف تعرض له هو العثور علي موبايل قيمته أكثر من 20 ألف جنيها وبحث عن صاحبه حتى وصل إليه وسلمه له، وبعد يومين جاءت له البشرى بالفوز بجائزة هيئة البريد المصرية.

وأشار إلى أنه سيتسلم الجائزة خلال حفل تنظمه هيئة البريد المصرية بعد أيام، مؤكدا أنه لم أكن يتوقع الفوز بها وقلبه حتى الآن مخطوف من الفرحة.