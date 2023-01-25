الفائز بجائزة المليون جنيه من البريد: «كنت فاكرها نصب وربنا عوضني»

قال عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، الفائز بجائزة السحب الثالث لهيئة البريد المصري، والبالغ قيمتها مليون جنيه مصري، أنه فوجئ بإعلان فوزه اليوم، إذ اعتقد أن من يهاتفه يحاول سرقة حسابه في البريد، ما دفعه لرفض الإفصاح عن أي بيانات تخصه.

وأضاف أنه قال للمتصل أنه سيتواصل مع مدير البريد بفرع أبوقرقاص المنيا، والذي بدوره طالبه بالتمهل لحين التيقن من مدى حقيقة الأمر، وبعد التواصل مع المنطقة المركزية والإخطارات الرسمية، جرى التأكد من فوزه بجائزة المليون.

وتابع في تصريحات خاصة لـ الوطن: «ما حدث هو عوض ربنا الجميل، فأنا أب لـ4 أبناء، رفضت طوال عمري إدخال أي مليم من حرام عليهم، حتى أني وجدت هاتف محمول أمس الأول تتجاوز قيمته العشرين ألف جنيه، وأعدته لصاحبه على الفور وبعدها توجهت لمنزل أب لثلاث بنات يوشك على الانهيار وأعدنا بناءه بدون مقابل».

أول ما سيفعله بعد الفوز

وعن أول ما سيفعله بالنقود، قال:«سأقيم ليلة لله سأوزع فيها الذبائح للفقراء بقريتنا، وسأهدي زوجتي وأم أبنائي الأربعة وحافظة سري ما تتمناه»، مشيرا إلى أنه سيتوجه للقاهرة لاستلام الجائزة في احتفالية تنظمها البريد خلال أيام.

يذكر أن هيئة البريد المصري، نظمت حفل السحب الثالث على جائزة المليون جنيه لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وجرى إجراء السحب، اليوم الأربعاء، بمبنى البريد بالقرية الذكية.