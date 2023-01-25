البريد يعلن الفائز في السحب الثالث.. «ابن المنيا بقى مليونير»

أقامت اليوم الهيئة القومية للبريد، حفل السحب الثالث على جائزة «المليون جنيه»، لعملاء حسابات التوفير، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع العملاء على الادخار واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في المعاملات المالية، وقد تم إجراء السحب بمبنى البريد بالقرية الذكية بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وجميع قيادات الهيئة ومحمد أبو العلا عبد اللطيف ممثل وزارة التضامن الاجتماعي.

تفاصيل جائزة المليون جنيه

وقد أعلن الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، نتيجة السحب الثالث على حسابات التوفير «جائزة المليون جنيه» ؛ حيث فاز بها العميل عبد الله عبد المعتمد عبد الحليم، صاحب حساب توفير لدى الهيئة القومية للبريد / فرع أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

جوائز حسابات التوفير «ربع السنوية»

ومن جانبه صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن جوائز حسابات التوفير «ربع السنوية»، التي تقوم بها الهيئة تأتي تأكيدا على مصداقية البريد المصري تجاه عملائه وتقديراً لولائهم الدائم وثقتهم في الخدمات المصرفية المتعددة والمتميزة التي يقدمها البريد المصري، وتعكس حرص واهتمام البريد المصري على تقديم تجربة مالية فريدة للعملاء؛ و لتشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدة حساباتهم واستخدام القنوات الرقمية للبريد المصري وتشجيع المواطنين من غير العملاء على فتح حسابات توفير جديدة لدى أي من مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط الاشتراك في المسابقة

يذكر أن جائزة المليون جنيه تقدم لعملاء توفير البريد بصفة «ربع سنوية» بقيمة مليون جنيه، وتنص شروط الاشتراك في المسابقة على أن يكون الحساب توفير «أفراد» وأن يكون نشط ويكون الحد الأدنى للرصيد في الحساب 10 آلاف جنيه وقت الدخول ووقت السحب على الجائزة، وأن يكون هناك 3 معاملات على الحساب خلال فترة السحب وأن يكون لدى العميل بطاقة دفع إلكتروني مربوطة بحسابه ومفعلة ونشطة ويحق للعميل الدخول في السحب بحساب واحد فقط من حساباته، مشيرًا إلى أن الهيئة طبقت كافة إجراءات الحوكمة والرقابة المالية الداخلية على كافة إجراءات العمل، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بأعلى درجات الجودة، موجهاً خالص الشكر والتقدير الي جميع العاملين بالهيئة والذي يعتبرهم المحور الرئيسي في نجاح الهيئة على كافة الأصعدة.