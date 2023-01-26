10 معلومات عن مشروع إنشاء مستشفى ديروط النموذجي بأسيوط

حازت محافظة أسيوط بوسط صعيد مصر، على نصيب كبير من المشروعات التي يجرى تنفيذها في القطاع الصحي، وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، والتي يأتي في مقدمتها مستشفى ديروط النموذجي، الذي يجري تنفيذه بعد تحويله من مركزي إلى نموذجي.

وشهد القطاع الصحي طفرت كبيرة في إحلال وتطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن تطوير مستشفى ديروط النموذجي:

10 معلومات عن تطوير مستشفى ديروط النموذجي

- تطوير مستشفى ديروط المركزي ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية لتصبح مستشفيات نموذجية.

- يعمل المستشفى الجديد علي تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

- المستشفى الجديد النموذجي يقام على مساحة 17 ألفا و749 م2.

- يتكون المستشفى الجديد من أرضي و6 طوابق، بطاقة 172 سريرا.

- تحتوي مستشفي ديروط النموذجي الجديد على غرف إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق.

- محافظ أسيوط وجه بتذليل أية عقبات تواجه معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للمشروع الجاري تنفيذه.

- يضم المستشفي العيادات الخارجية وأقسام النساء والتوليد والغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم، ومركز تجميع البلازما والصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي، وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

- تحديد برنامج زمني لنهو الأعمال والمتابعة الدورية بين الأجهزة المعنية كافة، للانتهاء من تطوير المستشفيات لتشغيلها ودخولها الخدمة لأهميتها القصوى ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة.

40 جهاز غسيل كلوي

- جرى تجهيز مكان مخصص بمستشفى حميات ديروط لنقل وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 40 جهاز من المبنى القديم بمستشفى ديروط، لحين الانتهاء من الإحلال والتجديد للمستشفى الجديد.

- وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعدم نقل وحدة الغسيل الكلوي خارج مركز ديروط، تخفيفًا على الأهالي، وحرصًا على راحة المرضى، وعدم تحميلهم معاناة بجانب معاناة المرض.