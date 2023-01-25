محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع مستشفى ديروط النموذجي

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى ديروط المركزي، ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية لتصبح نموذجية، بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتابه بديوان عام المحافظة مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

مشروع تطوير مستشفى ديروط

وبحث المحافظ مع الدكتور محمد زين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي والإجراءات المنفذة لتذليل بعض المعوقات، في إطار الجهود المتواصلة لتذليل أية عقبات التي تواجه معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاعات الحيوية.

نقل وحدة الغسيل الكلوي

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بنقل وحدة الغسيل الكلوي بالمبنى القديم بمستشفى ديروط إلى مستشفى حميات ديروط، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الوحدة إلى المستشفى الجديد النموذجي الذي يقام على مساحة 17 ألفا و749 م2، ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سريرا، إضافة إلى العيادات الخارجية وأقسام النساء والتوليد والغسيل الكلوى والاستقبال والطوارئ والحضانات.

المحافظ يوجه بتطوير وضبط منظومة العمل

وفي سياق آخر، استقبل المحافظ سكرتير عام محافظة أسيوط الجديد، وقدم له خالص التهنئة متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء عمله الجديد، كما التقى عدلي أبوعقيل الذي تولى منصب سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد درويش رئيس مركز ومدينة أبنوب مقدمًا لهم التهنئة بالمنصب الجديد.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء، بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتحقيق أعلى معدلات إنجاز وتعظيم الاستفادة من مشروعات المحافظة وتنمية الموارد الذاتية لزيادتها وترشيد الاستهلاك.