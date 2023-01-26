أبرز 10 كتب في معرض الكتاب لهواة قصص الرعب.. منها «ليلة ظهور القرين»

خلال السنوات الماضية، سيطر أدب الرعب على الكُتاب والمبدعين، وذلك بعد أن انشغل القراء بالبحث دائما على قصص الرعب والخيال، وبالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، والتي تنطلق خلال الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، ترصد «الوطن» في هذا التقرير لهواة قصص الرعب أبرز 10 كتب في مجال الفانتازيا والرعب.

روايات أدب رعب في معرض الكتاب

«النكرومانسيرا التي أحبته»، للكاتب أيمن العايدي، وهي تتحدث عن شخص شاهد جثة قابعة على الكرسي من ظهرها فتحرك ليشاهد وجهها فإذا بها جثة «والدته»، وقد غارت عليها السنون لتتعفن وهي جالسة على الكرسي لكن فمها مفتوحًا على اتساعه وحول الكرسي جميع أنواع الزواحف التي تتغذى على الجثث المتعفنة، حسب ما نشرته دار الميدان للنشر والتوزيع.

«ليلة ظهور القرين»، للكاتب خالد أمين، تتحدث الرواية عن ليلةٍ مظلمة يتلقى قسم الشرطة اتصالًا للتحقيق في إحدى الجرائم، تدعى المتهمة أن قرين زوجها ظهر في شقتهم عدة مرات وربما يكون القرين هو الفاعل، يتم التعامل مع ادعاءاتها بدرجة من عدم الجدية والسخرية، غير أن السيدة تصر على ظهور القرين مرات ومرات، حسب ما نشرته دار دون للنشر والتوزيع.

«زائر منتصف الليل»، التي تتحدث عن ثلاثة أطفال يعيشون في قرية صغيرة يشاهدون جميعًا كيانًا غريبًا، يطلقون عليه اسم «البعبع»، بعد سنوات طويلة يعيش أحدهم حياة طبيعية جدًا في مدينة بعيدة، ثم يفاجأ في أحد الأيام باختفاء أسرته، وأثناء البحث يضطر للعودة إلى البلدة القديمة، حيث يتجدد اللقاء مع ذلك الكيان الغامض مرة أخرى لكن تلك المرة يكون وحيدا، رواية أصدرت عن دار دون للنشر والتوزيع.

رواية إنهم يأتون ليلا

«إنهم يأتون ليلا»، للكاتب خالد أمين، هي رواية تتحدث عن أن هناك عدة أسباب إنسانية ولطيفة قد يقتحم أحدهم شقتك من أجلها، السرقة، القتل وخلافه من التعاملات البشرية التي نحتاج كلنا اليها كل حين وآخر، ولكن أن يقتحم أحد شقتك ويقيدك في مقعدك ليجبرك ان تستمع لحكايته؟ فهذا أمر غير معتاد قليلا، حسب ما نشرته دار دون للنشر والتوزيع.

«بيت ست» رواية للكاتب أيمن العايدي، وحسب ما نشرته دار الميدان للنشر والتوزيع، عن الرواية «لا تدري كيف اقتربت جدا وبدأت في التحدث، لتقرر ما حدث وما قيل وما شهدته من تعامل جيد مع الكارثة، ولكن فجأة دوت خلخلة شديدة وهناك ظل يميل من أعلاها، حتى إذا شاهدها «مصورها» صرخ ليحذرها، ولكن هناك من أسرع ناحيتها ليظهر من العدم ويلتقطها في اللحظة الأخيرة ويطرحها أرضًا، وإذا بعامود إنارة غير مستقرّ يسقط محل وقوفها بقوة، وعمت حالة من الهرج للحظة».

«كبسولات رعب»، وهي رواية تتحدث كل قصة فيها عن كبسولة تحتوى على قصة رعب قصيرة جيلاتينية جفّت وتجلطت الدماء بداخلها، كما أنها عبارة عن مجموعة من قصص الرعب، للكاتب أيمن العايدي.

«الجمال المدفون»، تتحدث الرواية عن مجموعة من الأصدقاء يتوسطهم الراوي «توفيق»، الذي يسرد لهم عن مأساه يتعرض لها شخص فى إطار مرعب و مشوق، «لاتقترب من الشبح لأنه إذا اندمج معك سيدخل بك إلى أعتى المتاهات جنونا مرسومة كتعرجات مخك ولن تستطيع أن تخرج منها إلا بدفع ضريبة قد تصيبك بالجنون و حينها لن تستطيع التفرقة بين الواقع و الخيال»، للكاتب أيمن العايدي.

ذات مرة في الطريق المظلم

«ذات مرة في الطريق المظلم»، هي عبارة عن حكاية جريمة قتل، غاية في الغرابة، ورجل يبحث كالمحموم عن قاتل زوجته، ورجل آخر يعترف بجريمة لم يرتكبها، ورجل ثالث يعيش بطقوسٍ غامضة بين الأنفاق وحيدًا، ويعرف الحقيقة بأكمله، للكاتب خالد أمين.

«دائرة هوس» للكاتبة منى الجبريني، حيث تدور في أجواء من الغموض والتشويق والإثارة، في قالب اجتماعي نفسي، تغوص في أعماق النفس البشرية، لتناقش فكرة الهوس وتأثيرها على تصرفات الفرد، كما تناقش الصراع النفسي ما بين الخير والشر، اليأس والأمل، الطموح والرضا بالقدر، حسب ما نشرته دار العليا للنشر والتوزيع.

«جليس الشر» تعد من الروايات التى تنتمى لأدب الرعب، ومن أجوائها «بدأت تجف دموعه وهو يُحمّل على قنواته الدمعية بكامل شجنه وقد استغاثت منه فمن أين ستأتيه بالدموع، حتى تلاصق جدارها وانسدت من الجفاف واحمرت عيناه كالدم، يشعر بسخونة الغليان ولا دموع ترطب من حدتها، يتمنى بعدها أن يتلاشى من الحياة» حسب ما نشر في دار الميدان للنشر والتوزيع.