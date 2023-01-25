اللحظات الأخيرة في حياة شهيد الشرطة في كفر الشيخ: إطلاق النار استمر 15 دقيقة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن التفاصيل الكاملة في واقعة استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق، ضابط من قوة مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، أثناء وجوده على رأس مأمورية للقبض على تاجر مخدارت، بالتزامن مع الذكرى الـ71 لعيد الشرطة، وتستعرض «الوطن» اللحظات الأخيرة في حياة شهيد الشرطة أحمد ياسر في كفر الشيخ.

مأمورية للقبض على تاجر مخدرات في كفر الشيخ

أفادت التحريات والتحقيقات، بأن الضابط الشهيد كان يترأس مأمورية لضبط تاجر مخدرات، في مدينة كفر الشيخ، وانطلق على رأس المأمورية فى الساعات الأولى من صباح يوم الـ25 من يناير الجاري «عيد الشرطة».

المتهم بدأ إطلاق الرصاص على قوات الأمن

وأثناء محاولة شهيد الشرطة القبض على المتهم، بادر المتهم بإطلاق عدة طلقات من الرصاص تجاه القوات، وقالت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، إن قوات الشرطة، استمرت فى تبادل اطلاق الرصاص مع المتهم الذى كان يختبئ، في إحدى الشقق بعقار خال من السكان بمدينة كفر الشيخ، واستمر اطلاق الرصاص لمدة 15 دقيقة.

اللحظات الأخيرة قبل استشهاد النقيب أحمد ياسر

كشفت التحريات والتحقيقات وبعد فحص الكاميرات، تفاصيل اللحظات الاخيرة فى حياة الشهيد، حيث تبين أن الضابط الشهيد، حضر إلى العقار - مكان الاشتباكات - للقبض على المتهم فى تمام الساعة 12 ونص صباحا، وبمجرد وصوله، وأثناء إعطائه تعليمات للقوات لمحاصرة العقار - مكان اختباء المتهم - وأيضا تحذير المواطنين، أطلق المتهم عليه عيار ناري أودى بحياة الشهيد في الحال.

مقطع فيديو 17 دقيقة

حرزت الجهات المختصة مقطع فيديو مدته قرابة 17 دقيقة، ظهر خلاله المتهم أثناء إطلاق الرصاص تجاه الشرطة، وأيضا أثناء إصابة الشهيد بطلق ناري برصاص المتهم.

النيابة العامة والتصريح بدفن المتهم القتيل

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الاشتباكات، وحرزت «فرد حرطوش، كان بحوزة المتهم، وكمية من فوارغ الطلقات، وكمية من المخدرات، حشيش وهيروين»، وصرحت النيابة بدفن المتهم الذي قتل أثناء الاشتباك مع قوات الأمن، وذلك بعد عرضه على الطب الشرعي.