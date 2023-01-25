«الداخلية» تعلن الإفراج عن 2194 من نزلاء السجون احتفالا بعيد الشرطة

عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ71.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2194 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.