تفاصيل استشهاد معاون مباحث برصاص تاجر مخدرات.. بطولة جديدة في عيد الشرطة

بطولات حقيقية يصنعها ضباط وأفراد الشرطة، لا يهابون الموت فداءً للوطن، تاريخ ممدود بالتضحيات على مدار عقود منذ ملحمة الشرطة في الإسماعيلية حتى اليوم، ففي الساعات الأولى من صباح الذكرى 71 لعيد الشرطة، أُضيف إلى سجل شهداء الشرطة بطلًا جديدًا، وفق بيان وزارة الداخلية.

تفاصيل استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

فضباط الشرطة وتحديدًا رجال البحث الجنائي، يواصلون العمل على مدار الساعات من أجل إنفاذ القانون، ويقدمون تضحيات بشكل مستمر، في سبيل أمن وأمان الوطن واستقرار المواطنين، آخرها استشهاد النقيب أحمد ياسر، معاون مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، قبل ساعات، خلال تبادل لإطلاق النار مع تاجر مخدرات بقرية دفرية التابعة للمركز، وسط حزن الجميع.

وبحسب مقربين من الضابط الشهيد، فإنه كان من أكفأ وأنشط ضباط البحث الجنائي في كفر الشيخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال حملة أمنية بقرية دفرية لضبط عنصر جنائي شديد الخطورة يدعى «محمد.م»، 23 سنة تاجر هيروين عند اقتراب الشرطة إلى مكان اختباء المتهم بادر بإطلاق أعيرة نارية على القوات فأصابت إحداها معاون مباحث مركز كفر الشيخ ومات على إثرها قبل وصوله لمستشفى كفر الشيخ العام.

معركة مسلحة مع تاجر هيروين

استمرت المعركة قرابة 10 دقائق وانتهت بمقتل تاجر الهيروين في مواجهات مع الشرطة، بعد استشهاد النقيب أحمد ياسر توفيق، وتحرر محضرًا بالواقعة وتحفظت الشرطة على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات بحوزة المتهم الصادر بحقه قرارًا من النيابة العامة بضبطه وإحضاره في القضية رقم 833 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ «مخدرات».

النيابة تصرح بدفن جثمان الضابط الشهيد

الحزن والحسرة سرى بين زملاء وأقارب النقيب الشهيد أحمد ياسر توفيق، فكان الضابط الشاب من الضباط الذين يتواصلون مع المواطنين بشكل جيد، ويتمتع بحسن السير والسلوك، وبعد وفاته انتقل فريق من النيابة العامة وجرى مناظرة جثمانه وصرحت بدفنه.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان تاجر المخدرات المقتولن خلال مواجهات مسلحة مع الشرطة بعد أن بادر الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وتسبب في استشهاد معاون مركز كفر الشيخ.