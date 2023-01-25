الإعلامي أحمد يونس: «أعتذر عن عدم طرح عمل جديد لي بمعرض الكتاب»

نشر الإعلامي أحمد يونس، منشور جديد له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «اعتذر لكل عائلتي الغالية، عن عدم تواجدي برواية في معرض كتاب هذا العام والعام القادم».

يونس: لا أعلم متى سأعود للمشاركة مرة أخرى

وأضاف «يونس» في منشوره: «ولا أعلم إذا ما كنت سأعاود استئناف المشاركة مرة أخرى أم لا، فلقد وصلت بها إلى مكان اسعدني جدا والحمد لله، ربما لاقت استحسان البعض، وربما لم أوفق مع البعض الآخر، ولقد تعودت أن أتوقف دوما وأنا في مرحله النجاح الذي يرضيني ويسعدني بفضل الله وبفضلكم، شكرا لكل من اقتنى أي من روايات نادر فودة، شكرا لكم جميعا، شكرا لكل من نصح ووجه وانتقد، شكرا لمن دعم وساعد، شكرا لكل الفرق التي نظمت دون أي مقابل، شكرا دار سما للنشر، شكرا دار نون، شكرا نادر فودة».

تعليقات متابعي أحمد يونس

وانهالت تعليقات متابعي الإعلامي أحمد يونس على البوست الذي نشره مؤخرا، حيث كتب حساب مريم: «أنا حقيقي مش قادرة أروح وأنت مش موجود، بس أتمنى تعمل يوم توقيع مرة».

فيما قال الدكتور زهران: «حضرتك ناجح في كل الأحوال، ولعل تلك الفترة استراحة محارب، حتى لو لم تصدر هذا العام رواية بصمتك موجودة، وخير دليل تهافت القراء على كتبك حتى الآن، بالتوفيق والنجاح في كل خطواتك القادمة إن شاء الله».

وقالت ندى: «حقيقي كل كتبك متميزه جدا، أنا دلوقتي بقرأ الجزء التالت من نادر فودة الوقاد ثم كساب ثم النقش».