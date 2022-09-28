لقاء فني نادر بمترو الأنفاق.. أحمد بدير يقطع تذكرة لطفلة مع سناء يونس

بثت «القناة الثانية المصرية» فيديو للقاء نادر لأول مقابلة فنية تتم بمترو الأنفاق بين الفنانين أحمد بدير وسناء يونس مع الإعلامي طارق علام ببرنامجه «ساعة الصفر»، وظهر فيه مساعدة أحمد بدير لطفلة لقطع تذكرة المترو إلى محطة حدائق المعادي.

وقالت الفنانة سناء يونس إنها اختار مترو الأنفاق لتصوير البرنامج لأنها كانت أول زيارة لها للمترو بعد أن شاهدته قبل ذلك بإنجلترا، فيما أوضح الفنان أحمد بدير أن اختيار التوقيت قبل الإفطار برمضان كان تجنبا الازدحام.

مساعدة أحمد بدير لطفلة تقطع تذاكر المترو

وأبرز البرنامج مساعدة الفنان أحمد بدير لطفلة من أجل الحصول على تذكرة لحدائق المعادي، قبل أن يقطع تذاكر سناء يونس وطارق علام، ليتوجهوا بعدها إلى بوابات المرور الخاصة بمترو الأنفاق، ويبدأوا اللقاء التليفزيوني على رصيف المترو.

أحمد بدير: اللقاء يذكرني بمسرحية على الرصيف

وكشف أحمد بدير أن اللقاء بهذا المكان يذكره بأفضل الروايات التي قام بتمثيلها وهي رواية مسرحية «على الرصيف»، فيما قالت سناء يونس: «أنا كان أمنية حياتي أشوف محطة مصر وأنا في الزقازيق، مكنتش شوفتها خالص إلا في الأفلام، وأول مرة شوفت محطة مصر كنت حققت حلم حياتي، وكان نفسي أشوف مترو الأنفاق في مصر».