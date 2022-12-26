حكايات للأطفال وقصص رعب.. «وجبة» أحمد يونس لجمهور 9090

دومًا ما يحقق الإعلامي أحمد يونس، نجاحات كبيرة من خلال حلقات البرامج التي يقدمها، ومن حين إلى آخر يتصدّر قائمة التريندات على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كونه يقدم بعض الأفكار الجديدة، ومن أبرزهم قصص الرعب، الذي يسردها بطريقة مختلفة تجعل الكثير من الجمهور ينتظرها.

ويطل أحمد يونس على مستمعي «9090»، من خلال برنامج «صباحك ومطرحك»، 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلي الخميس، من الساعة 7 إلى 9 صباحًا، إذ يعتمد على فقرات متنوعة، ويشارك المستمعين رحلة الذهاب إلى العمل، ويقدم العديد من الفقرات الصباحية، مثل «ابتدي يومك، وأين تذهب توداي».

كما يتجدد لقاء أحمد يونس بمستمعي «9090»، من خلال برنامج آخر وهو «كلام معلمين»، كل يوم خميس من الساعة 12 إلى 2 بعد منتصف الليل، ويقدم من خلاله للجمهور وجبه متعددة من الفقرات، من أبرزها: « قصص رعب، وملفات سرية، وميني مكس».

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الإعلامي أحمد يونس، وهي كالتالي:

- انضم إلى الراديو في عام 2015.

- يقدم برامج «كلام معلمين» و«عمارة الحاج رمضان» و«صباحك ومطرحك» ويتضمن فقرة موجهة للأطفال.

- حصل راديو 9090 على الدرع الفضية من موقع «يوتيوب» لبرنامج «الرعب».

- يقدم فقرة الأطفال «يونس وزتون» لتعليم الأطفال الأخلاق.

- يقدم برنامج «محطات السعادة».