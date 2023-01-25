«الإحصاء»: نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال 117 يوما

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل، تجاوز إجمالي عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة، إذ سجلت الساعة ارتفاع عدد السكان إلى 104 ملايين و506 آلاف و82 نسمة مساء اليوم الأربعاء 25 يناير، مقابل 104 ملايين نسمة في أول أكتوبر 2022، أي خلال 117 يوما ارتفع عدد السكان 506 آلاف نسمة بمعدل 4 آلاف و324 نسمة في اليوم أي بنسبة 180 نسمة في الساعة وبمعدل 3 مواليد في الدقيقة الواحدة أي 0.5 مولود في الثانية الواحدة.

عدد سكان القاهرة الأعلى بين المحافظات

ورصدت الساعة السكانية زيادة عدد سكان القاهرة خلال 117 يوما إلى 10 ملايين و209 ألف نسمة، تليها محافظة الجيزة وبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين و463 ألفا و411 نسمة، بينما ارتفع عدد سكان محافظة الشرقية إلى 7 ملايين و868 ألفا و300 نسمة لتحتل المركز الثالث من بين محافظات الجمهورية في عدد السكان.

«الوطن» رصدت من خلال تعدادات الساعة السكانية المحدثة لحظيا، أعداد السكان في أكثر محافظات الجمهورية في عدد السكان على النحو التالي:

الدقهلية الأعلى في عدد السكان بالوجه البحري

محافظة الدقهلية بلغ عدد سكانها 7 ملايين و21 ألف نسمة في المركز الرابع، وفي المركز الخامس حلت البحيرة وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و841 ألفا و963 نسمة، ثم جاءت محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و271 ألفا و921 نسمة ثم القليوبية في المركز السابع وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و106 آلاف نسمة ثم محافظة سوهاج في المركز الثامن وارتفع عدد سكانها إلى 5 ملايين و681 ألفا و444 نسمة ثم الإسكندرية في المركز التاسع وبلغ عدد سكانها 5 ملايين و525 ألفا و857 نسمة، وفي المركز العاشر جاءت محافظة الغربية ليصبح عدد سكانها 5 ملايين و413 ألفا و384 نسمة.