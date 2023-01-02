جهاز الإحصاء: 27 ألفا زيادة في عدد سكان مصر خلال 8 أيام

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ارتفاع إجمالي عدد سكان مصر، إلى 104 ملايين و406 آلاف و655 نسمة، مقابل 104 ملايين 379 ألفا، و548 نسمة، وهي النسبة التي سجلتها الاثنين الماضي 26 ديسمبر 2022، بزيادة بلغت نحو 27 ألفا و107 نسمة خلال ثمانية أيام.

زيادة عدد سكان القاهرة 3 ملايين

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد سكان العاصمة «القاهرة»، إلى 10 ملايين و203 ألفًا و37 نسمة، لتحتل المركز الأول من بين المحافظات في عدد السكان، بينما ارتفع عدد سكان الجيزة إلى 9 ملايين و455 ألفا و867 نسمة، والشرقية 7 ملايين و861 ألفا و117 نسمة.

بينما تذيلت القائمة محافظتا شمال وجنوب سيناء وعدد سكانهما على التوالي 450 ألفا و531 نسمة، و114 ألفا و234 نسمة.

«الوطن» في التقرير التالي تستعرض الأعداد الحالية لسكان محافظات الجمهورية كما يلي:

- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين و203 ألفا و37 نسمة.

- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و455 ألفا و867 نسمة.

- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و861 ألفا و117 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و14 ألفا و388 نسمة.

- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و836 ألفا و489 نسمة.

- بلغ سكان محافظة المنيا 6 ملايين و260 ألفا و343 نسمة.

- بلغ سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و102 ألف و744 نسمة.

- بلغ سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و669 ألفا و476 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و410 آلاف و470 نسمة.

- المنوفية 4 ملايين و707 ألفا و809 نسمة.

- بلغ سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و7685 ألفا و921 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و54 ألفا و958 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و597 ألفا.

- بلغ سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و564 ألفا و42 نسمة.

- بلغ عدد سكان محافظة أسوان مليونا و648 ألفا و98 نسمة.