تخفيضات كبيرة في معرض «أهلا رمضان» ببورسعيد.. الفرخة بـ50 جنيها

شهد معرض «أهلا رمضان» في بورسعيد أسعار مخفضة لأغلب السلع الغذائية، منها سعر الفرخة 50 جنيها، ما جعل هناك إقبالا كبيرا على المعرض من الأهالي والزائرين لليوم الثاني على التوالي.

سعر الفرخة 50 جنيها

وقال محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن سعر الفرخة 50 جنيها داخل معرض «أهلا رمضان»، وكيلو صدور دجاج مخلية بانيه 120 جنيها بدلا من 160، بالإضافة إلى أسعار مخفضة لمنتجات أخرى منها كيس المكرونة 8 جنيهات بدلا من 10، وزجاجة خل 5 جنيهات بدلا من 10، وعلبة صلصلة 9 جنيهات بدلا من 13، وجبنة مثلثات 12.5 جنيه بدلا من 14، وزجاجة لبن لتر المراعي 27 جنيها بدلا من 32، ولتر الزيت يبدأ من 33 جنيها وحتى 45، والسكر 14 جنيها.

وتابع محمد سعده: «ذلك دليل على وجود تخفيضات حقيقية ملموسة للمواطنين أقل من مثيلتها بالأسواق»، مشددًا على وجود رقابة صارمة على معرض «أهلا رمضان» لمتابعة الأسعار، وضمان جودة السلع وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

أقل من سعر المصنع

من جانبه، أوضح مدحت شادوفة، صاحب مصنع القيصر للبقوليات جنوب بورسعيد، أنه جرى تدعيم المنتجات بأقل من سعر المصنع كمشاركة مجتمعية لأهالي المحافظة، موضحا أن سعر الدقيق في الأسواق بـ25 جنيها، ويباع في «أهلا رمضان» بـ17 جنيها، كما أن سعر الأرز 17 جنيها بدلا من 20، والعدس الأصفر وأبو جبة والفريك وفاصوليا ولوبيا بـ20 جنيها للكيلو.

البيض أقل من سعر البورصة

وقال سامح سامي، صاحب مزارع بيض، أنه يتم دعم البيض في معرض أهلا رمضان بأقل من سعر البورصة 2 جنيها، ويبلغ إجمالي كرتونة البيض الأبيض 85 جنيها.

تخفيضات حقيقية لمنتجات الألبان

واستعرض محمود أسامة، مدير المبيعات بمصنع شيزا لإنتاج الجبن والمنتجات الغذائية، أسعار منتجات الألبان والأغذية، مؤكدا أنها تخفيضات حقيقية، وتضم:

شاي 40 جرام بـ5 جنيهات

شاي ربع كيلو بـ30 جنيها

جبنة بيضاء طبيعي وبراميلي وفيتا واسطنبولي 450 جرام بـ53 جنيها

كيلو جبنة كورة بـ208 جنيهات

كيلو شيدر ضيافة بطعم 93 جنيها

كيلو شيدر ضيافة سادة بدون طعم 92 جنيها

شيدر ضيافة سادة 400 جرام 26 جنيها.

مش جنيه نصف كيلو بـ16 جنيها

عصير سن توب 6 جنيهات