مدير عام ترميم آثار المتحف المصري الكبير: انتهاء المبنى والقاعات بنسبة 100%

أكد الدكتور عيسى زيدان، مدير عام ترميم ونقل آثار المتحف المصري الكبير، أن المبنى الرئيسي للمتحف المصري الكبير انتهى بنسبة 100%، وكذلك انتهاء البهو والدرج وقاعات الملك توت عنخ آمون والقاعات الرئيسية ومتحف مراكب الملك خوفو.

يجري الآن العمل على تطوير المنطقة ورفع كفاءة الطرق

وأوضح «زيدان» خلال لقاء خاص مع أحمد لطفي، مراسل برنامج «كل الزوايا»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «ON»، أنه يجري الآن العمل على تطوير المنطقة ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف وتطويرها، لتتناسب مع هدية مصر العظيمة للعالم.

وأشار إلى أنه جرى نقل 56 ألف قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير من مختلف عموم الجمهورية، من الإسكندرية لأسوان، وجرى الانتهاء من ترميمها بطريقة علمية، معتبرًا أن أهم قطع وصلت للمتحقف هي مجموعة الملك توت عنخ آمون، والتي تجاوز عددها 5300 قطعة أثرية، وموجودة الأن في قاعة الملك توت عنخ أمون، التي تعتبر من أفضل قاعات العرض المتحفي.

المتحف يحتوي على أول مسلة معلقة في العالم

ولفت مدير عام ترميم ونقل أثار المتحف المصري الكبير، إلى أنهم انتهوا بنسبة 100% من تثبيت ونقل الأثار على الدرج العظيم، والانتهاء من الإضاءة وبطاقات التعريف، وقاعة البهو العظيم والمسلة المعلقة الخاصة بالملك رمسيس الثاني، التي تعتبر أول مسلة معلقة في العالم.