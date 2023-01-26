الذهب يواصل انخفاضه في مصر.. وارتفاع 30 دولارا في قيمته عالميا

حافظت أسعار الذهب في مصر على انخفاضها الأيام الماضية، بعد خسائر 23 جنيها في الجرام الواحد أمس الأربعاء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في تعاملات اليوم الصباحية، 2017 جنيها، وهي نفس الأسعار في تعاملات أمس الصباحية، بينما سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 1765 جنيها، وبلغ عيار 18 من الذهب قيمة 1513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 14120 جنيهت، وبلغ سعر الأوقية (31.1 جرام) بالجنيه المصري 62733 جنيها، وبلغ سعر الكيلو 2.017 مليون جنيه.

ارتفاع سعر الذهب عالميا

عالميا، ارتفع الذهب 30 دولار أمريكي خلال يوم واحد، لتسجل الأوقية اليوم 1950 دولارا، وهو أقوى مستوياته في 9 أشهر وسط ضعف عام للدولار، حيث أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية المتراجعة، وأرباح الشركات المختلطة، والتعليقات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى تشديد نقدي أقل حدة في المستقبل.

توقعات الذهب 2023

ومن المتوقع تداول الذهب عند 1958.19 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع (يناير - مارس 2023)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 2032.45 في غضون 12 شهرًا.