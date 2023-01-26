تحرير 144 محضرا تموينيا في حملات لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق بسوهاج

كشف محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، عن شن عدة حملات لضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى الأهالي، أسفرت عن تحرير 144 محضرا تموينيا مختلفا خلال الـ24 ساعة الماضية.

حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز

وأضاف «إبراهيم» لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها من قبل حملة «تموين سوهاج»، ما بين «تصرف وإيقاف، نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتصرف وإيقاف، ومنشأة دون ترخيص، عدم إعطاء بون صرف، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش» في مجال المخابز، و«لحوم وجزارة، غش تجاري، بوتاجاز، تاجر تمويني، سكر»، في مجال الأسواق والبترول.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.