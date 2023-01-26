«الصحة»: حالات الإصابة بكورونا بسيطة ولا تستلزم دخول المستشفيات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة بسيطة، ولا تستدعى التخوف أو الهلع من قبل المواطنين، ولا تحتاج الى الدخول الى المستشفيات، لافتا إلى أن أعراض المتحور الجديد تشبه الأعراض المتعارف عليها لفيروس كورونا، وهي الصداع والرشح وسيلان الأنف وارتفاع درجة الحرارة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فترة العزل المنزلي تكون 10 أيام في حال ظهور الأعراض على الشخص المصاب، وفي حال عدم ظهور الأعراض تكون فترة العزل المنزلي 5 أيام فقط، ويمكن الخروج من فترة العزل اذا كانت المسحة سلبية.

فترة العزل المنزلى

وأشار إلى أنّ الأشخاص المصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض، هم أقل عرضة لنقل الإصابة بفيروس كورونا عن غيرهم، موضحا أن التحورات هى أمر طبيعي وتحدث لكافة المتحورات وليس فيروس كورونا فقط، وتكوم دليلا على رغبة الفيروسات في البقاء والتعايش بين المواطنين.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وعن تأثير لقاحات كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا التى ظهرت ومتوافرة الآن، اثبتت قدرتها على السيطرة على الفيروس وتخفيف حدة الأعراض، وعلى المواطنين عدم التكاسل في الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا لدورها المهم في تعزيز الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة.