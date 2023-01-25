رئيس «صحة النواب» يكشف الفرق بين أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد وكورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الفرق بين نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، تزامنا مع فصل الشتاء وتزايد أعداد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، وقال «حاتم»، نشرته وزارة الصحة والسكان، على موقعها الرسمي، إن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تصيب جميع الفئات العمرية وأعراضها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وكحة تستمر لمدة 10 أيام.

أعراض الإنفلونزا الموسمية

وعن كيفية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، قال: «يجب تناول الطعام الصحي واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كغسيل الأيدي وارتداء الكمامات خلال الفترة الحالية والبعد عن الزحام، لافتا إلى أن نزلات البرد تتمثل في الرشح والعطس والكحة والحمى والتهاب الحلق والسعال الجاف والإصابة بنزلات البرد لا يستغرق سوى أربعة أيام فقط ويتم الشفاء من خلال الحصول على العلاج المناسب بالذهاب إلى الطبيب والسوائل الدافئة».

أعراض فيروس كورونا

وتابع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فيما يتعلق بأعراض كوورنا: «تشمل ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 3 أيام متتالية، التعرق الشديد، فقدان الشهية، والقيء وبعض المصابين يتعرضون لفقدان حاستي الشم والتذوق»، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر آمن وهناك انخفاض في أعداد الإصابات بالفيروس على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات الإنفلونزا وكورونا خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كافة اللقاحات متوافرة في الوحدات الصحية ومراكز تلقي لقاح كورونا، وفيما يتعلق بالإنفلونزا الموسمية يتوافر اللقاح في «فاكسيرا»، وفروعها المختلفة وفي العديد من الصيدليات.