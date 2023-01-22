«متحدث الصحة» يكشف دور الوزارة في المشروع القومي لتنمية الأسرة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة كيفية مواجهة التسرب من التعليم، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، ودور وزارة الصحة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

تنمية الأسرة المصرية

وقال «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إن القرار الذي أصدّره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتدشين اللجنة؛ هو جزء من التوجيه الرئاسي الخاص بتنمية الأسرة المصرية؛ بهدف أن تعيش هذه الأسرة حياة كريمة.

وأضاف متحدث الصحة، أنه لابُد من عدم استغلال الأطفال في مراحل عمرية معينة؛ من أجل كسب المال من ورائهم؛ من خلال عمالة الأطفال على سبيل المثال، لافتًا إلى أن فائدة الدراسة الخاصة بهذا الأمر تأتي بهدف تقدير حجم المشكلة، والعمل على مواجهتها، وهناك تشريعات خاصة بعمالة الأطفال وزواج القاصرات تحتاج إلى استحداث.

مواجهة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم

وأوضح، أن اللجنة ستقوم بتقديم توصيات بخصوص هذا الملف، مشيرًا إلى أنه من الوارد العمل على تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة لم تعد تتناسب مع التحديات الحالية؛ من أجل مواجهة عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، وزواج القاصرات.

وعن تحاليل الزواج، لفت الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن قرار الزواج من عدمه يتخذه المقبلون على الزواج؛ ولا يستطيع أحد منعهما من الزواج؛ والهدف من توقيع الكشف الطبي هو توعية الطرفين بحالتهما الصحية؛ والقرار يعود لهما في النهاية.

وفي سياق آخر، أشار الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مُقدّمة برنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، إلى أن الوزارة تعمل على دراسة استحداث عيادات طوارئ للأسنان في المحافظات لاستقبال مرضى الأسنان.