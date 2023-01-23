خطوات متابعة شكاوى سابقة في برنامج «تكافل وكرامة».. اعرفها

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمي لها، خطوات متابعة شكاوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة، تزامنًا مع استمرار صرف الدعم النقدي للأسبوع الثاني على التوالي.

خطوات متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة

ولفتت التضامن إلى أن خطوات متابعة شكوى سابقة ببرنامج تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

- الدخول على رابط https://tk.moss.gov.eg/.

- يقوم الشخص الشاكي أو المتظلم بكتابة الرقم القومي له في الجزء المخصص له.

- على الفور تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن ويتعرف من خلالها على البيانات الأساسية.

- يتم الضغط على كلمة متابعة الشكوى.

- يظهر للمتقدم بيانات الشكوى وجهة ومحتوى الرد على الشكوى.

- يمكن للمتقدم بالشكوى تسجيل شكوى أخرى جديدة، بالضغط على أيقونة تسجيل شكوى أخرى.

خطوات تسجيل شكوى أخرى لبرنامج تكافل وكرامة

- ستظهر للمتقدم بالشكوى صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى وهي:

- اختيار المحافظة، الإدارة الإجتماعية والمركز، قسم الشرطة التابع له، وستظهر تلك المعلومات بشكل تلقائي في حالة إذا كان المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة ببرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.

- يتم تحديد نوع الشكوى من قائمة الإختيارات.

- كتابة عنوان الاقامة بالوصف التفصيلي.

- كتابة رقم التليفون المحمول للمتقدم بالشكوى أو اقرب فرد للأسرة.

- كتابة رقم الهاتف الأرضي.

- كتابة تفاصيل الشكوى.

- الضغط على كلمة تسجيل

- في حالة تحديد نوع الشكوى «ايقاف أو تجميد بطاقة» أو تظلم من عدم الحصول على الدعم النقدى ستظهر الرسالة التالية «يرجى العلم أنه تم تسجيل عدد 1 شكوى سابقاً ولتسجيل شكوى أخرى سوف تتحمل مبلغ قيمته 5 جنيه مصرى لا غير».

- في حالة موافقة المتقدم بالشكوى على تحمله مبلغ 5 جنيه مصرى يتم الضغط عى كلمة تسجيل مرة أخرى.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التى تم تسجيلها بالضغط على كلمة طباعة.