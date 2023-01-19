أماكن الحصول على كارت العيش الجديد لشراء الخبز البلدي دون بطاقة التموين

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أماكن الحصول على كارت العيش الجديد الذي يُمكن الأسر غير الحاملة للبطاقة التموينية من شراء الخبز البلدي المدعم من المخابز البلدية التابعة لوزارة التموين، بعد عدة نقاشات تمت حول بدء تطبيق منظومة العيش الجديدة.

أماكن الحصول على كارت العيش الجديد

تشمل أماكن الحصول على كارت العيش الجديد، وفقا للاتفاق بين وزارتي التموين والاتصالات، سيتم إتاحة الكروت في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، التي يتمكن أي مواطن من الحصول على كارت العيش وشحنه بالرصيد المالي المناسب له، ثم صرف العيش من خلال الكارت الذي يعد كارت مسبق الدفع كما هو المعمول في كروت شحن الكهرباء.

تطبيق منظومة كارت العيش الجديد

وتقترب وزارة التموين والتجارة الداخلية من إعلان بدء تطبيق منظومة العيش الجديدة، وذلك بعد تحديد سعر رغيف العيش البلدي المدعم خارج بطاقة التموين، الذي سيكون وفقا للمعلن من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية هو نفس سعر تكلفة إنتاج الرغيف.

سعر رغيف الخبز في منظومة كارت العيش الجديد

فيما قالت مصادر لـ«الوطن»، إن سعر رغيف الخبز سيقل سعره عن جنيها واحدا، وربما يتراوح السعر من 80 قرشا إلى 90 قرشا، فضلا عن أنه سيكون نفس رغيف الخبز المدعم على البطاقة وبنفس وزنه ومواصفاته، من أجل القضاء على ظاهرة ارتفاع سعر العيس الحر الذي تنتجه المخابز السياحية.