العثور على جثة مسن في أحد شوارع بدر.. والتحريات الأولية: الوفاة طبيعية

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن سبعيني في أحد الشوارع بمدينة بدر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

العثور على جثة مسن

وكلفت النيابة العامة بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت من المباحث استدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه وصرحت بالدفن، وكذلك سبب تواجد المتوفى في منطقة العثور عليه، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثمان، تمهيدا لتفريغها والكشف إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور عليه أم أن الوفاة حدثت في مكان آخر وتم نقل الجثمان.

بلاغ إلى قسم شرطة بدر

وتلقى مأمور قسم شرطة بدر بلاغا بالعثور على جثة مسن في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين العثور على جثة مسن يدعي فرج ب م 72 سنة، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من إصابات ظاهرية.

التحريات الأولية حول الواقعة

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت بأن الوفاة طبيعية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.