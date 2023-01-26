محافظ سوهاج: 286 ألف مستفيد من 462 قافلة علاجية لـ«حياة كريمة»

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد القوافل الطبية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» المحافظة بلغ 462 قافلة علاجية، استفاد منها 286 ألف و833 مواطنا، بعدد 104 قرى على مستوى المحافظة، بالتعاون مع وزارة الصحة، وجامعة سوهاج، ومؤسسات المجتمع المدني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأزهر الشريف.

اهتمام الدولة بالبنية التحتية والفرد

وأكد محافظ سوهاج، في بيان له أن اهتمام الدولة بالبناء والتطوير ودعم البنية التحتية يأتي بالتوازي مع الاهتمام ببناء الفرد والمجتمع ودعم كافة المجالات التي من شأنها بناء الإنسان وعلى رأسها الصحة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وكافة الخدمات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

تجهيز 2335 عروسا بسوهاج

وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز عدد 2335 عروس بمختلف مراكز المحافظة، خلال الفترة السابقة منذ بداية المبادرة، بإجمالي عدد مستفيدين 4670 عريسا وعروسا، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والمنطقة الجنوبية العسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني .

إطلاق 102 قافلة بيطرية

وأضاف أنه أنه فيما يخص القوافل البيطرية تم إطلاق 102 قافلة بعدد 102 قرية على مستوى المحافظة، ساهمت في علاج وتطعيم 55 ألف و325 رأس ماشية وأغنام وطيور، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وكلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.